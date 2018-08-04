Rus büyükelçilik: Salisbury olayına dair neredeyse tüm deliller imha ediliyor

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Yakovenko, İngiliz polisinin Salisbury’de Skripal ve kızına yönelik gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin neredeyse tüm delilerin imha edildiğini, bu nedenle konuyla ilgili verilerin sonradan kontrol edilmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

Yakovenko, “Neredeyse tüm deliller imha ediliyor. Eğer bir şeylerin kontrol edilmesi gerekirse, böyle bir imkân olmayacak. Bu konu bizi çok rahatsız ediyor” diye konuştu.

İngiliz polisinin en önemli delilleri tutarlı ve hızlı bir şekilde imha ettiğini söyleyen Rus Büyükelçi, Skripal’lerin evcil hayvanlarının yakılarak imha edildiği gibi, benzer koşullarda zehirlenen Amesbury sakininin cenazesinin de toprağa verilmeyip, yakılarak imha edildiğine dikkat çekti.

‘RUS EKİBİ SALİSBURY İLE İLGİLİ ORTAK SORUŞTURMA İÇİN LONDRA’YA GELMEYE HAZIR’

İngiltere’nin yeni atanan Dışişleri Bakanı ile bu yakınlarda görüşme beklediğine dikkat çeken Yakovlenko, Rus soruşturma ekibinin Salisbury'deki zehirlenme olayı ile ilgili ortak soruşturma için İngiltere’ye gelmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Rus diplomat, “Soruşturma görevlilerimiz bunu yapmaya hazır, çünkü neler olup bittiğini bilmek istiyoruz. İngiliz tarafının herhangi bir etapta bu tekliflerimizi kabul edeceğinden emin değilim, yine de tüm teklifler masada. Bunun da ötesinde, karşılıklı hukuki yardım bakımından bunu her an yapmaya hazırız” diye konuştu.

‘RUS DİPLOMATLARA İNGİLTERE VİZESİ VERME SÜRESİ ORTALAMA BİR-BİR BUÇUK YIL’

© REUTERS / Phil Noble Rusya’dan İngiliz parlamenterin Skripal suçlamalarına yanıt

Büyükelçi Yakovenko, Rus diplomatların İngiltere vizesi alabilmek için ortalama bir-bir buçuk yıl beklemek zorunda kaldıklarını ve bunun normal bir durum olmadığını belirtti.

Yakovenko, “Diplomatlarımız İngiltere vizesi alamıyor, ortalama bekleme süresi bir-bir buçuk yıl. Bu kesinlikle anormal bir durum, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok” diye konuştu.

‘İNGİLİZLERİN RUSYA’YA İLGİSİ AZALMADI’

Yakovenko, Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkilerin soğumasına rağmen İngilizlerin Rusya’ya ilgisinin değişmediğini vurguladı.

Rus Büyükelçi, “İlginin eskisi gibi çok üst düzeyde kalmaya devam ettiğini düşünüyorum, zira İngilizler ekonomik bağları geliştirmeye çalışıyor. Vize başvuruları yaklaşık aynı düzeyde devam ediyor” diye konuştu.

Yakovenko, “İngilizlerin bizdeki tüm etkinliklere katılmaya ilgi duyduklarını görüyoruz. Kasımda büyük bir ekonomi konferansı düzenleyeceğiz, bu konferansa katılmak için kayıt yaptıranlar, önceki yıllarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısıyla neredeyse aynı, şirketlerin seviyesi de oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.