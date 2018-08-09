Rus senatör: ABD’nin yaptırımlarına karşı tavrımız, Türkiye'ninkiyle aynı

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Rusya ve Türkiye’nin ABD’nin yaptırımlarına karşı tavrının birbiriyle uyuştuğunu söyledi.

© REUTERS / Brian Snyder Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı

Telegram'dan açıklama yapan Slutskiy "TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Özellikle ABD'nin yaptırımlarına karşı pozisyonlarımızı ele aldık. İki tarafın pozisyonu da birbiriyle tamamen uyuşuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Rusya'nın Salisbury'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

ABD, Rahip Andrew Brunson'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanması nedeniyle Türkiye ile olan ilişkilerinde bir ilk olarak 2 bakana yaptırım kararı almıştı. Washington, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le ilgili olarak bütün ilişkilerini askıya almıştı.