Rusya, ABD'nin BMGK yaptırım komitesine sunduğu Kuzey Kore önergesini bloke etti

Rusya, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletme girişimine engel oldu. Çin, ABD'nin önergesini geri çeviren bir diğer ülke oldu.

© AFP 2018 / ATTA KENARE Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri: ABD'lilerle anlaşmaya çalışmak zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore Yaptırım Komitesi'ne sunduğu, yaptırım listesine Rus 'Agrosoyuz' Bankası da dahil yeni özel ve tüzel kişiliklerin eklenmesini öngören önergesini bloke etti.

Bakanlık, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların genişletilmesini öngören teklif için sunulan gerekçelerin tatmin edici bulunmadığını vurguladı.

ABD'nin yeni yaptırım adımının Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltma mantığıyla bağdaşmadığını belirten bakanlık, "Görünen o ki, ABD, nükleer silahları arındırma süreci tamamlanıncaya dek Pyongyang'a azami baskı uygulama politikasını sürdürmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.