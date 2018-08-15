Zaharova, kahvaltısını Ankara kedileriyle paylaştı

Ankara’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki heyette yer alan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kahvaltısını Ankara kedileriyle paylaşarak ziyarete gayri resmi ve eğlenceli bir dokunuşta bulundu.

Zaharova, Facebook hesabından, henüz yemeklerin bulunduğu masasında kedilerin gezdiğini gösteren videoyu paylaştı. Rus diplomat, "Ankara'daki kahvaltı muhteşemdi" diye yazdı.

Birçok takipçi, Zaharova'nın kedileri masadan kovmamasına şaşırırken Rus diplomatın bu yorumlara yanıtı, "Burası Ankara ve burada bir kedi, Hz. Muhammed'in sevimli hayvanı, saygı duymak gerek!" şeklinde oldu.

Diğer takipçiler ise kedilerin espri için tükenmez bir konu olduğundan yararlandı. Yorumlardan birinde, kedilerin bir iş için Zaharova'ya yaklaştığı belirtilerek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile iş kahvaltısı" dendi.

Belli ki Türkiye'yi yakından bilen bir diğer kullanıcısı ise, "Türkiye kedilerdir! Her zaman ve her yerde" yorumunda bulundu.

Zaharova ayrıca ‘Sihirli kuyruk' başlığıyla başka bir video daha paylaştı.