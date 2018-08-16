Uzmanlar, Türkiye turlarının sonbahara bırakılmaması gerektiğini söyledi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR),normalde Türkiye’ye yapılacak turlarda Eylül ayında mevsimsel fiyat düşüşü beklendiğini ancak, bu sonbaharda Türkiye'ye yapılacak turların fiyatının, Eylül 2017'ye göre biraz daha pahalı olacağını belirtti.

Tur operatörleri, Dünya Kupası 2018'in sonunda Türk turlarına olan talebin canlanmasına dönük tahminlerinin gerçekleştiğini ve büyümenin ortalama olarak

% 15'ten% 25'e çıktığını kaydetti.

Bununla birlikte, piyasanın önde gelen tur operatörleri, kadife mevsiminde tur satışlarının çok fazla olduğunu ve popüler otellerde boş oda bulma sorunu yaşandığı bilgisini de paylaştı.

Tur operatörleri ayrıca, Türkiye'ye yönelik turlarda, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle rezervasyon hızındaki yavaşlamaya rağmen, tüm beklentilerin haklı çıktığını ve çok başarılı sayılabilecek bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Uzmanlar, Türkiye'ye turların sonbahara bırakılmaması gerektiğini belirterek uçak yakıtı fiyatındaki artış ve Türk hükümetinin sağladığı yakıtın daha az sübvanse edilmesi nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre turların maliyetinde yaklaşık% 10'luk bir artış olması olasıdır uyarısında bulundu.