Rosselhoznadzor, Türkiye’ye sığır eti ihracat prosedürünün kolaylaştırılmasını önerdi

Ajansın yayınladığı açıklamada, Türkiye'nin sığır eti tedarikiyle ilgili öne sürdüğü bazı taleplerin lüzumsuz olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin büyükbaş hayvanların her birine ‘deli dana' laboratuvar testlerinin uygulanmasını talep etmesi, Rusya'da bu hastalığın varlığı ille ilgili herhangi bir kaydın olmaması nedeniyle lüzumsuz ve ekonomik açıdan mantıksız. Buna bağlı olarak Rosselhoznadzor, daha önce dile getirilen şartlarda değişikliğe gidilmesini önerdi. Rus yetkililer, Türk meslektaşlarımızın taleplerinde yapılmasını önerdiği değişikliklerle ilgili bilgiyi en kısa zamanda kendilerine iletecek" ifadelerine yer verildi.