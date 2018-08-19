Volodin: Türkiye, Rusya'nın AKPM'yle ilgili tutumunu destekliyor

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi için Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Türk yönetiminin Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile ilgili tutumuna destek verdiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Volodin, "Türk meslektaşlarımız, tutumuzu destekliyor. Ülke heyetlerinin haklarının kısıtlanmaması ve oy haklarının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorlar" dedi.

KIRIM'IN RUSYA'YA BAĞLANMASI SONRASI İPLER KOPMUŞTU

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2016'da katkı payı ödemelerini askıya almıştı.

© AP Photo / Christian Lutz Rusya, AKPM'ye ödeyeceği 11 milyon euroluk katkı payını bloke etti

Kasım 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jagland'a bir mektup göndererek Türkiye'nin bundan böyle teşkilat bütçesine en fazla katkı yapan devlet (Büyük Donör) statüsünden vazgeçmek istediğini belirtmiş ve bu amaçla gerekli işlemlerin başlatılmasını istemişti.

Türkiye 33 milyon euro, Rusya da 32 milyon euro'luk katkı payıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile Avrupa Konseyi'nin bütçesine en fazla katkı yapan 6 Büyük Donör arasında yer alıyor.