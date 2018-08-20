Rus Dışişleri: Uzaya ilk silah konuşlandıran biz olmayacağız, ABD bu sinyali gözardı etmesin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını belirtip bunun, ABD'de gözardı edilmemesi gereken bir sinyal olarak algılanması gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Leah Millis Trump ekibinin ABD Uzay Kuvvetleri için yaptığı logo çalışması alay konusu oldu

Rusya'da yayınlanan Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, ABD'deki uzay gücü tartışmaları hakkındaki bir soru karşısında, "Bu şekilde düşünenlerin sayısının az olmasına karşın, uzaya ilk silah yerleştiren biz olmayacağız. Bu, çok önemli bir sinyal. Washington'da bunun görardı edilemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Rus Dışişleri Yardımcısı'nın bu açıklaması, ABD yönetiminin, Rusya'nın uyduları hedef alabilecek füzeler geliştirdiği savıyla ABD'nin bir uzay gücü oluşturması planını zemine oturtmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

'ABD DIŞ POLİTİKASININ YAPTIĞI TOKSİN SALINIMININ SONUCUNDA ULUSLARARASI TANSİYON SIK SIK YÜKSELİYOR'

"Gerçi modern Amerika'nın başkalarının düşüncelerine aldırış etmemesinin ne raddeye varabileceğini kestirmek mümkün değil. Zaten bu da uluslararası ilişkilerdeki en ciddi problemlerden biri" diye devam eden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim (ABD'nin) tek taraflı yaklaşım tavrının yoğunlaştığı ve Amerikan dış politikasını tarafından salınan toksinlerin sonucunda uluslararası tansiyonun yükseldiği bir dönemden geçiyoruz."