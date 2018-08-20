Rus Dışişleri: Uzaya ilk silah konuşlandıran biz olmayacağız, ABD bu sinyali gözardı etmesin

Rus Dışişleri Yardımcısı'nın bu açıklaması, ABD yönetiminin, Rusya'nın uyduları hedef alabilecek füzeler geliştirdiği savıyla ABD'nin bir uzay gücü oluşturması planını zemine oturtmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.
'ABD DIŞ POLİTİKASININ YAPTIĞI TOKSİN SALINIMININ SONUCUNDA ULUSLARARASI TANSİYON SIK SIK YÜKSELİYOR'
"Gerçi modern Amerika'nın başkalarının düşüncelerine aldırış etmemesinin ne raddeye varabileceğini kestirmek mümkün değil. Zaten bu da uluslararası ilişkilerdeki en ciddi problemlerden biri" diye devam eden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nitekim (ABD'nin) tek taraflı yaklaşım tavrının yoğunlaştığı ve Amerikan dış politikasını tarafından salınan toksinlerin sonucunda uluslararası tansiyonun yükseldiği bir dönemden geçiyoruz."
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