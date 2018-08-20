Kadirov: Çeçenistan'da polise yönelik çoklu saldırılar gerçekleşti

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Kurban Bayramı öncesinde ülkenin başkenti Grozni dahil bazı noktalarında polise karşı silahlı saldırıların düzenlendiğini söyledi. Kadirov'a göre, saldırı girişimleri başarısız oldu, olaylarda bazı polis memurları yaralandı.

Kadirov, Telegram hesabında Kurban Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikleri önlemek isteyen teröristlerin Çeçenistan'ın farklı noktalarında polise karşı silahlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.

Ülkenin farklı noktalarında, bıçak, bomba, silah ve araçlı saldırı girişimlerinde bulunuldu. Saldırıların birçoğu hakkında ayrıntılar verilmedi.

Kadirov, bombalı bir intihar saldırısı girişiminin de olduğunu, ancak saldırının başarısız olduğunu belirtti.

Bayramın üzerine gölge düşürülmesi istendiğini belirten Kadirov açıklamasında Şali kentinde 2 polisin yaralandığını ve başkent Grozni'de de yaralanan polislerin olduğunu ifade eti, ancak sayıları hakkında bir bilgi vermedi.

Kadirov "En büyük amaçları silahlı saldırı ve terör saldırısı gerçekleştirebilecek güçlerin olduğunu göstermek. Ancak polisimizin dikkati sayesinde saldırı girişimleri ve saldırganlar etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan biri intihar saldırısı gerçekleştirmek amacıyla kendini havaya uçurdu, ancak ölmedi ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Öte yandan Sputnik'e konuşan bir kaynak, intihar saldırısı girişiminin Grozni yakınlarındaki Mesker-Yurt köyündeki trafik polis merkezinde gerçekleştiğini ifade etti.

Şali kentinde de polislere kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu ve saldırganların olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MERCEDES'Lİ SALDIRI

© REUTERS / Ali Hashisho ‘Grozni’deki saldırıyı IŞİD üstlendi’

Grozni'de Lenta isimli bir marketin yakınlarında plakası olmayan bir Mercedes'in denetimi atlatıp kontrol noktasını geçtiği, aracın daha sonra infilak edip polis noktasına doğru hareket ettiği de bildirildi. Rus basınında araçtaki şoförün yaklaşık 15 yaşında bir genç olduğu aktarıldı.