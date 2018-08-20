Kadirov: Çeçenistan'da polise yönelik çoklu saldırılar gerçekleşti

Ülkenin farklı noktalarında, bıçak, bomba, silah ve araçlı saldırı girişimlerinde bulunuldu. Saldırıların birçoğu hakkında ayrıntılar verilmedi.
Kadirov, bombalı bir intihar saldırısı girişiminin de olduğunu, ancak saldırının başarısız olduğunu belirtti.
Bayramın üzerine gölge düşürülmesi istendiğini belirten Kadirov açıklamasında Şali kentinde 2 polisin yaralandığını ve başkent Grozni'de de yaralanan polislerin olduğunu ifade eti, ancak sayıları hakkında bir bilgi vermedi.
Kadirov "En büyük amaçları silahlı saldırı ve terör saldırısı gerçekleştirebilecek güçlerin olduğunu göstermek. Ancak polisimizin dikkati sayesinde saldırı girişimleri ve saldırganlar etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan biri intihar saldırısı gerçekleştirmek amacıyla kendini havaya uçurdu, ancak ölmedi ve hastaneye kaldırıldı" dedi.
Öte yandan Sputnik'e konuşan bir kaynak, intihar saldırısı girişiminin Grozni yakınlarındaki Mesker-Yurt köyündeki trafik polis merkezinde gerçekleştiğini ifade etti.
Şali kentinde de polislere kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu ve saldırganların olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MERCEDES'Lİ SALDIRI
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