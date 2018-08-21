Kremlin: Trump işbirliği istiyorsa net teklif versin

Kremlin Sözcüsü, "Şartların ne olduğunun tam olarak anlaşılması gerekiyor. İşbirliği için hazır olunduğunun doğrulandığı bu açıklamayı olumlu değerlendiriyoruz, ancak net bir adım olmasını daha olumlu değerlendirirdik. Suriye'de siyasi süreç ve normalleşme için Rusya kadar hiçbir ülke katkı sağlamıyor. Bu nedenle Trump'ın ne demek istediğini anlamak gerekiyor" dedi.
'SÖYLENMEMİŞ SÖZLERE TEPKİ VEREMEM'
Kremlin Sözcüsü'ne İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın ABD'ye yapacağı ilk ziyarette Avrupa Birliği'ne eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayına dair Rusya'ya karşı yaptırımları artırma çağrısı yapacağı yönündeki haberler de soruldu.
Peskov "Hunt'ın sözlerine yanıt veremem, onun Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşları var. Söylenmemiş sözlere tepki veremem" dedi.
Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hunt'la ilgili haberlere dair şu değerlendirmeyi yaptı:
"İngiltere kendine çok fazla güveniyor. Brexit'le AB'den çıkan bu ülke kendi dış politikasını AB'ye dikte etmeye çalışıyor. Bundan Londra'nın Rusya ile ilgili dış politikasını Washington'a da dikte etmek istediği anlaşılıyor.''
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