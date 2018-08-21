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19:55 21 Ağustos 2018
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    Kremlin- Rusya bayrağı

    Kremlin: Trump işbirliği istiyorsa net teklif versin

    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Rusya
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'nın Suriye ve Ukrayna'da Washington'la ortak adım atması halinde yaptırımları kaldırmayı düşünebileceğini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov net teklifler beklediklerini açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya lideri Vladimir Putin
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Trump'ın Reuters'a demecinde Moskova'nın Suriye ve Ukrayna'da Washington için iyi olacak bir şey yapması halinde yaptırımları kaldırmayı düşünebileceğini söylemesinin ardından, Peskov konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kremlin Sözcüsü, "Şartların ne olduğunun tam olarak anlaşılması gerekiyor. İşbirliği için hazır olunduğunun doğrulandığı bu açıklamayı olumlu değerlendiriyoruz, ancak net bir adım olmasını daha olumlu değerlendirirdik. Suriye'de siyasi süreç ve normalleşme için Rusya kadar hiçbir ülke katkı sağlamıyor. Bu nedenle Trump'ın ne demek istediğini anlamak gerekiyor" dedi.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
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    Peskov, Ukrayna'da Kiev'in normalleşme için bir adım atmak istemediğini, Trump'ın bu konuda da neyi kast ettiğini netleştirmenin gerektiğini belirtti.

    'SÖYLENMEMİŞ SÖZLERE TEPKİ VEREMEM'

    Kremlin Sözcüsü'ne İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın ABD'ye yapacağı ilk ziyarette Avrupa Birliği'ne eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayına dair Rusya'ya karşı yaptırımları artırma çağrısı yapacağı yönündeki haberler de soruldu.

    Peskov "Hunt'ın sözlerine yanıt veremem, onun Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşları var. Söylenmemiş sözlere tepki veremem" dedi.

    ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson
    © REUTERS / Stefan Rousseau/File Photo
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    LAVROV: İNGİLTERE, ABD VE AB'YE KENDİ POLİTİKASINI DİKTE EDİYOR

    Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hunt'la ilgili haberlere dair şu değerlendirmeyi yaptı:

    "İngiltere kendine çok fazla güveniyor. Brexit'le AB'den çıkan bu ülke kendi dış politikasını AB'ye dikte etmeye çalışıyor. Bundan Londra'nın Rusya ile ilgili dış politikasını Washington'a da dikte etmek istediği anlaşılıyor.''

    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Jeremy Hunt, Dmitriy Peskov, Donald Trump, İngiltere, Rusya, ABD
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