Lavrov: Moskova ve Ankara, vize rejimini basitleştirmek için mekanizma kurulması konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya tarafı olarak farklı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesiyle ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu teyit ettik ve en kısa sürede bu konuyu ele alacağız. Bu konuda anlaşmalar hazırlanması için danışma mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağladık" dedi.

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Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlarının bugün Moskova'da Suriye'nin İdlib kentindeki durumu görüşmek üzere 2+2 formatında bir toplantı yapacağını belirtti.

Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının istihbarat kurumlarının katılımıyla İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunu ele aldığını söyleyen Lavrov, dışişleri bakanları olarak savunma bakanlarıyla İdlib konulu bir toplantı yapacaklarının altını çizdi.

'SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ İÇİN ORTAK ÇABA SARF EDECEĞİZ'

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için ortak çaba sarf edeceğini de söyledi.

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İdlib'deki militanların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çeken Lavrov, ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Moskova ve Ankara, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesi için gerekli koşulları sağlamak için işbirliği yapacak. Bu süreçlerin ülkedeki duruma istikrar kazandırması, siyasi sürecin başlamasının önündeki sorunların çözümünü sağlaması amacıyla ortak çaba sarf edeceğiz. Planlarımız arasında Suriye topraklarında terörün kökünün kurutulması, barış ve istikrar sağlanması için ortak çaba sarf etmek de var."

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Lavrov, Moskova'nın Ankara'yla Suriye anayasa komisyonu için sunulan muhalif adaylar konusunda ihtilaf yaşadığı iddialarına da yanıt verdi. Bakan, anayasa komisyonunun kuruluşu sırasında Moskova ve Ankara arasında muhalif adaylarla ilgili ihtilaf yaşandığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'ÜÇLÜ ZİRVE TARİHİ KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK'

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak Astana formatındaki üçlü zirvenin tarihinin belli olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti.