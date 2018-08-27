'Türkiye ile Rusya, ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip'

Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ortak savaş uçağı üretiminin 'ciddi' bir karar olduğunu belirten Kladov, "Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim" diye konuştu.
'S-400'LERİN TESLİMATI 2019'DA
Helikopter ve doğalgaz türbin motorlarının yapımı gibi sivil sanayi alanlarında Türkiye ile iş birliğine uzun süredir devam ettiklerini anımsatan Kladov, "S-400 anlaşmasının, ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli bir adım olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Farklı yeni sanayilerde de iş birliğimizi geliştirmemizin önünde bir engel görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Kladov, S-400'lerin Türkiye ile ortak üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu konuda çok ciddi teknolojilerden bahsediyoruz. Böyle bir üretim organizasyonuna hazırlanılması için belirli bir zamana, uygun malzemelerin tedarikine, teknik altyapıya ve insan kaynaklarına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.
'TÜRKİYE MADEN VE TIPTA YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP'
Türk pazarının, Rosteh için öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizen Kladov, "Yalnızca savunma sanayisi değil, özellikle de sivil sanayi için yüksek teknoloji konusunda teklif edebileceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmaya yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kladov, şöyle devam etti:
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