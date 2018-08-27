Rusya: ABD, Suriye'yi vurmak için Ortadoğu'daki kruz füzelerini artırıyor

Konaşenkov, 25 Ağustos'ta ABD Donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerin etki alanının tüm Suriye'yi kapladığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 gün içinde kimyasal saldırı provokasyonunun gerçekleştirilmesinin planlandığı istihbaratı aldıklarını, bu yöntemle yine Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ve saldırı için bahane oluşturulacağını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "ABD, İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonu ile bağlantılı olarak Ortadoğu'daki kruz füzesi sayısını arttırmaya devam ediyor" dedi.

Konaşenkov, bu hazırlıkların ABD'nin Heyet Tahrir el Şam'ın düzenleyeceği ve İngiliz istihbaratının da aktif şekilde rol oynayacağı mizansenden yararlanmak istediğini doğruladığını ifade etti.

'ABD, TOMAHAWK FÜZELERİYLE SURİYE'NİN HER YERİNİ VURABİLİR'

Konaşenkov, 25 Ağustos'ta ABD Donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerin etki alanının tüm Suriye'yi kapladığını ifade etti.

© Sputnik / Alexander Vilf Konaşenkov: İngiltere Savunma Bakanı, mantık sınırları içinde düşünemiyor

Konaşenkov'a göre, daha önce Basra Körfezi'ne ABD'nin 56 kruz füzeli Sullivans isimli destroyeri gönderilmişti, Katar'daki El Udeyd hava üssüne de 24 kruz JASSM kruz füzeli B-1B stratejij bombardıman uçağı yeniden konuşlandırılmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa nisan ayında Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle Suriye ordusunun Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda vilayetlerindeki mevzilerini bombalamıştı.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, İdlib'deki provokasyon yine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından saldırı için bahane olarak kullanılabilir. Heyet Tahrir el Şam'ın yer aldığı provokasyon için İdlib'e militanlar tarafından klor dolu 8 varil sevk edildi. Militanlar provokasyon için İngiliz askeri şirketi Olive Group tarafından eğitildi.