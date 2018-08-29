Rus amiral, Rusya'nın Akdeniz'deki filosunu 2015'ten beri en güçlü seviyeye çıkarmasını yorumladı

Eski Rusya Baltık Filosu Komutanı Amiral Vladimir Valuyev, Rusya'nın Akdeniz'deki donanma gücünü en üst seviyeye çıkarmasının ABD ve NATO'nun Suriye ordusu mevzilerine yönelik olası füze saldırısını önleme amacı taşıdığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Rusya, Suriye kıyılarına 3 yeni gemi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta başında Akdeniz'e 3 gemi gönderildiğini duyurmuştu. Rus basınında çıkan haberlerde, böylece Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'de terörle mücadele faaliyetlerine başladığı dönemden bu yana bölgedeki en güçlü donanma yapılanmasına ulaştığını yazılmıştı.

'TOMAHAWK SALDIRILARININ ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ'

Rusya'nın Akdeniz'deki hamlesini Sputnik için değerlendiren Valuyev, "Bu kadar büyük donanma grubunun varlığı, Tomahawk füzeleriyle Suriye altyapısına düzenlenebilecek olası saldırıların önlenmesi de dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik saldırganlık eylemleri için uyarıda bulunma açısından gerekli" dedi.

Valuyev, Rus savaş gemilerinin Akdeniz'deki varlığının Rusya'nın askeri doktrinine uygun olduğunu ve Suriye'nin güvenliğini temin etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

RUSYA 3 GEMİ DAHA GÖNDERMİŞTİ

Suriye İdlib'de militanların sivillere karşı kimyasal silahlı provokasyon planladığı istihbaratı elde edildiğini açıkladıktan sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'ndan Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynlerinin Akdeniz'deki Rus donanmasına katılmak üzere yola çıktığını duyurmuştu. Bu gemilerin ardından aynı filodan Valentin Pikul isimli bir mayın gemisi de Suriye kıyılarına gitmek üzere gönderilmişti.

İzvestiya gazetesi, Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynleriyle birlikte Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'de terörle mücadele faaliyetlerine başladığı dönemden bu yana bölgedeki en güçlü donanma yapılanmasına ulaştığını belirtmişti.

Akdeniz'deki Rus görev gücünün çoğu Kalibr tipi kruz füzeleri taşıyabilen 10 gemi ve 2 denizaltıdan oluştuğunu kaydeden gazete, yeni gemilerin de bu güce dahil olacağının altını çizmişti.

'SURİYE ORDUSUNUN İDLİB OPERASYONUNA DESTEK VERİLEBİLİR'

İzvestiya'ya konuşan askeri uzmanlar, Akdeniz'deki filonun Suriye ordusuna İdlib'deki operasyon sırasında destek verebileceğini ifade etmişti.