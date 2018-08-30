Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'ye karşı asılsız ve yasa dışı saldırganlık' uyarısı

Antonov yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD hükümetinin Suriye'de teröristlerin kimyasal silah kullanmasını önlemek için çaba göstermesini umduğunu söyledi.

Antonov "ABD'nin bu teröristlerin kimyasal silah kullanmasını önlemek için elinden geleni yapacağından ve sorumlu bir şekilde davranacağından umutluyuz" diye konuştu.

Antonov bu hafta başında ABD Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert görüşmede Suriye'nin İdlib kentindeki durumun ele alındığını aktarmıştı.

'CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI'

Rusya'nın ABD'yi Suriye'ye yeni saldırılarda bulunmaması konusunda bu hafta başındaki görüşmede uyardığını söyleyen Antonov, "Endişelerimizi ilettiğimiz ana konu, kimyasal silahların Suriyeliler tarafından olası kullanımı bahanesiyle Suriye'ye yeni saldırılara hazırlandığı yönünde ABD'den gelen işaretler hakkındaydı. Bu olasılığın bizim için ciddi endişe kaynağı olduğunu vurguladık. Washington'a Şam'ın kimyasal silah kullanımı konusunun neden yükseltildiği hakkında gecikmeden kanıtlar sunması çağrısı yaptık" ifadelerini kullandı.

#Antonov: We warned the #US🇺🇸 not to engage in another baseless and unlawful aggression against #Syria🇸🇾. The new aggravation in Syria would not be in anyone’s national interest and only terrorist would benefit from it



➡️ https://t.co/E5X9f10XTW 👈@statedeptspox @StateDept pic.twitter.com/HW55NJhcKl — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 30, 2018

'İNGİLİZ ÖZEL KUVVETLERİ'NİN AKTİF KATILIMIYLA HAZIRLANAN BU PROVOKASYON…'

İngiliz Özel Kuvvetleri'nin Batı'nın yeni hava saldırıları düzenlemesi amacıyla Suriye'de 'bir diğer sahte kimyasal saldırıya hazırlandığını ve buna ilişkin ellerine geçen istihbaratı da ABD ile paylaştıklarını belirten Antonov "İngiliz Özel Kuvvetleri'nin aktif katılımıyla hazırlanan bu provokasyon, Batılı üçlünün (Washington-Londra-Paris) Suriye ordusu ve sivil altyapıya karşı bir diğer füze saldırısı düzenlemesi için bahane olarak kullanılabilir" dedi.