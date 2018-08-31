Yeltsin, halefi olarak Putin'i seçmesindeki nedeni Clinton'a anlatmış: Çok güçlü ve donanımlı biri

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın Rusya'nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydı yayınlandı. Kayıtta Yeltsin kendinden sonra ülkeyi yönetmesi için neden Putin'i seçtiğini anlatıyor. Yeltsin, Putin'i 'çok güçlü ve donanımlı' biri olarak tanımlıyor.

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ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın Rusya'nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le 1993-1999 yılları arasında yaptığı neredeyse tüm toplantı ve telefon görüşmelerinin üzerindeki gizlilik kaldırıldı.

Clinton Başkanlık Kütüphanesi'nin internet sitesi üzerinden erişebilen belgelerde yer alan 8 Eylül 1999 tarihli Clinton-Yeltsin telefon görüşmesi, Yeltsin'in halefi olması için neden Putin'i uygun gördüğünü gözler önüne serdi.

Yeltsin telefon görüşmesinde "Putin'in 2000'deki seçimlerde destekleneceğinden eminim. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğru adayı bulmak için çok zaman harcadığını belirten Yeltsin "Sonunda onu buldum, yani Putin'i. Özgeçmişini, ilgi alanlarını, yakınlarındakileri ve daha başka şeyleri inceledim. Çok umut vaat eden biri, sorumluluklarının üstesinden geliyor" dedi.

Yeltsin, o dönem 46 yaşındaki Putin'i 'çok donanımlı, güçlü ve çok sosyal biri' olarak tanımlayarak "Bence siz de onun çok yüksek kaliteli bir partner olduğunu düşüneceksiniz" sözlerini dile getirdi.

'PUTİN, BATI'YI BİLEN DEMOKRAT BİRİ'

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Kayıtlara göre, bir diğer telefon görüşmesi de 19 Kasım 1999'da yapıldı. Yeltsin bir kez daha Putin'in göreve geleceğinden emin olduğunu ifade etti.

Clinton'ın seçimlerde kimin kazanacağını düşündüğünü sorması üzerine Yeltsin "Elbette Putin olacak. O bir demokrat ve Batı'yı biliyor" dedi.

Yeltsin ayrıca Putin'i 'demokrasi, ekonomik gelişme ve yeni ilişkiler geliştirme yolunda ilerleyecek sağlam bir kişi' olarak tanımlamıştı.

Putin ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçilmiş, 2004 yılında tekrar göreve gelmişti.

Rusya Anayasası gereği 2008'de devlet başkanlığı seçimlerine girememiş ve başbakan olmuştu. Aynı yıl anayasada değişiklik yapılmış ve devlet başkanlığı dönemi 6 yıla çıkarılmıştı.

2012 yılında tekrar devlet başkanı seçilen Putin, bir sonraki seçimde de yüzde 76.69 oranında oy alarak yeniden göreve gelmişti.