Peskov doğruladı: Putin ve Erdoğan, Tahran'da ikili görüşme yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan'ın 7 Eylül'de Tahran'da ikili görüşme için bir araya geleceğini söyledi.

© AA / Murat Kula Peskov: Putin, Erdoğan ve Ruhani zirvesi üzerinde çalışmalar sürüyor

Peskov'a basın toplantısında Çavuşoğlu'nun açıklaması soruldu. Peskov, "Evet, İran tarafından Tahran seçeneğine yeniden dönüldüğü bilgisini aldık. Dolayısıyla üçüncü zirve için Tahran'da hazırlık yapılıyor. Dolayısıyla Erdoğan ve Putin'in üçlü zirveden istifade ederek ikili görüşme yapmasını beklemek son derece doğal" yanıtını verdi.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde hangi konuların gündemde olacağı sorusu karşısındaysa "Geleneksel konular" demekle yetindi.

Türk basınında çıkan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirvenin Tebriz kentinde yapılacağı yazılmıştı. Ancak daha sonra zirvenin başkent Tahran'a alındığı basına yansımıştı.