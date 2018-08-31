Lavrov: İdlib’de planlanan kimyasal saldırı provokasyonuyla ilgili BM’ye kanıt sunduk

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonu planlandığı uyarılarına dair BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) kanıt sunduklarını ifade etti.

Soçi'de Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığı, bundan Şam'ın suçlanıp bu bahane ile Suriye'nin vurulmasının istendiği yönündeki uyarılarına ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov "Böyle bir provokasyonun hazırlandığından hiç şüphe yok. Birleşmiş Milletler'e de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) merkezinin bulunduğu Lahey'e de farklı kaynaklardan aldığımız net kanıtları sunduk" ifadelerini kullandı.

Lavrov, uluslararası kuruluşların provokasyonlara karşı sorumlu davranıp bu tarz girişimlere karşı koyması gerektiğini vurguladı.

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