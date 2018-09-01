Lavrov: Rusya, ABD ile diyalog için kapıyı kapatmayacak

Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz, hakkımızda doğru şeyler söylemediğiniz için sizinle konuşmayacağız deyip 'kırgın' modunda duran ülkelerden değiliz. Bu bizim yöntemimiz değil. Onlara katılmadığımız zamanlarda da ortaklarımızın eylemlerine değer veriyoruz. Ama asla kapıyı çarpıp gitmiyoruz."
Washington'da mevcut politikacılar ve yönetim kadroları da dahil olmak üzere, söz konusu durumun anormalliğini itiraf eden birçok kişinin olduğunu belirten Lavrov, "Bunun Amerikan tarihinin sadece üzücü bir sayfası olduğuna inanıyorum" dedi.
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