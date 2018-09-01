Lavrov: Rusya, ABD ile diyalog için kapıyı kapatmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, ABD ile ilişkilerde “kırgın modunda” olmayacağını ve diyaloğa kapıyı kapamayacağını belirterek Washington'da da iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin normal olmadığının farkında olan birçok politikacı olduğunu söyledi.

Lavrov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada ABD ile ilgili olarak "İlişkilerde ne tür sorunlar olursa olsun, tüm ortaklarımızla çalışmak zorundayız" dedi.

Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, hakkımızda doğru şeyler söylemediğiniz için sizinle konuşmayacağız deyip 'kırgın' modunda duran ülkelerden değiliz. Bu bizim yöntemimiz değil. Onlara katılmadığımız zamanlarda da ortaklarımızın eylemlerine değer veriyoruz. Ama asla kapıyı çarpıp gitmiyoruz."

Washington'da mevcut politikacılar ve yönetim kadroları da dahil olmak üzere, söz konusu durumun anormalliğini itiraf eden birçok kişinin olduğunu belirten Lavrov, "Bunun Amerikan tarihinin sadece üzücü bir sayfası olduğuna inanıyorum" dedi.