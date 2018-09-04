Rus senatör, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıyı yorumladı: BMGK yetkisi olmadan başka ülkeye saldırmak hukuka aykırı

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, nefsi müdafaa dışında BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkisi olmadan başka ülkelerin topraklarına bir saldırı düzenlemenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkanı Kosaçev, Sputnik'e açıklamasında, İsrail'in bugün Suriye'ye düzenlediği füze saldırılarını değerlendirdi.

Kosaçev, "Elbette saldırının niteliği ve sonuçlarını askeri uzmanlar değerlendirmeli, ancak uluslararası hukuk bakımından durum ortada: nefsi müdafaa dışında BMGK yetkisi olmadan başka ülkenin topraklarına düzenlenen her türlü askeri saldırılar uluslararası hukuku, BM Antlaşmasını ve devlet bağımsızlığı ilkesini ihlal ediyor" diye kaydetti.

Suriye kaynakları, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Hama'nın civarındaki yerleşimlere fırlattığı birkaç füzeyi imha ettiği bildirmişti.