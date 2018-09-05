Rosatom: Akkuyu'nun olası yatırımcılarının çoğu Türk şirketleri

Rosatom başkanı Lihaçev, Türk şirketleri dışındaki şirketlerin Akkuyu projesinden hisse satın almakla ilgilenip ilgilenmediği sorusu karşısında şunları söyledi: "Projeye yatırımcı kabul edebilmemiz için Türk hükümetinin onayı gerekiyor. (Olası yatırımcılarla) görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an içinse ana yatırımcılar, genel olarak Türk şirketleri."

Olası yatırımcılar listesinde Ortadoğu'dan şirketlerin de yer aldığını belirten Rosatom yöneticisi, Türk şirketlerle ise görüşmelerin daha ileri aşamalarında olduklarını söyledi.

Lihaçev bir başka soru üzerineyse, Rosatom'un önünde, 2019'da Akkuyu projesinin hisselerinin yüzde 49'unu yabancı yatırımcılara satmak gibi bir hedefinin olmadığını kaydetti.