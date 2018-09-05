Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de tarihi sığınmacı konferansı yapılacak

Bakanlıklar arası koordinasyon karargahın Suriyeli sığınmacıların evlerine geri dönmesi konusunun ele alındığı toplantıda konuşan Mizintsev, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde uluslararası sığınmacı konferansının yapılması girişimini tamamen olumlu kabul etti ve somut etkinliklerin hazırlanması için temsilcilerini atadı" dedi. Forumun yapılacağı yer ve tarih ise henüz bilinmiyor.

'DOĞRUDAN KATILIM UMUYORUZ'

Forumun, Suriyeli sığınmacılarına ev sahipliği yapan ülkelerden iyi niyet elçilerini tek masada toplama ve Suriye'de barışçıl hayatı kurma amacıyla tüm sağlıklı güçleri birleştirme fırsatını sağlayacağını dile getiren Mizintsev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm ülkelerin ve uluslararası örgütlerin, öncelikle Birleşmiş Milletler'in, Suriye için gerçekten tarihi olan bu etkinliğe doğrudan katılmasını umuyoruz."

'HEDEF, SURİYE'NİN BİR AN ÖNCE CANLANMASI'

Topraklarında Suriyeli sığınmacıları ağırlayan tüm ülkelerin, Suriye'nin onarılması projelerine katılmaya hazır tüm ülkelerin ve başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi olmak üzere uluslararası örgütlerin bu konferansa davet edilmesi gerektiğini söyleyen Mizintsev, "Yeni platform, birbirinin gözlerine bakarak özgürce ve açık biçimde tüm konuları ve sorunları konuşma fırsatını sağlayacak. Hedef, Suriye'nin bir an önce canlanması. Bu konferans, net ve anlaşılır çözümleri üretme, Suriyeli vatandaşların geri dönüşü önündeki engelleri kaldırmak için tüm organizasyonel ve teknik sorunları çözme imkanını verecek" ifadelerini kullandı.