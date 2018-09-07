Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95'in planlı uçuşları hakkında bilgi verdi

Açıklamada "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin stratejik füze taşıyıcıları Tu-95MS, Arktik Okyanusu, Bering ve Ohotsk Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Uçuş güzergahlarının farklı aşamalarında, Rus savaş uçaklarına, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-22 savaş uçağının eşlik ettiği de belirtildi.

Rusya savunma bakanlığı Rus Tu-95 uçaklarına yeni özellik

Yapılan açıklamada ayrıca, uzun mesafe ve deniz havacılık pilotlarının düzenli olarak Arktik, Atlantik, Karadeniz ve Pasifik'in tarafsız sularında uçuş gerçekleştirdikleri ve tüm uçuşların, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.