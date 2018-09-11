Şi, Rusya'dan seslendi: Korumacılık politikalarına karşı güçlerimizi birleştirelim

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Şi, iki ülkenin, korumacılık politikaları ve uluslararası sorunlara tek taraflı yaklaşımlara karşı güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade etti.
Şi, giderek öngörülemez hal alan jeopolitik ortamda Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.
PUTİN: YERLİ PARA BİRİMLERİYLE İŞLEM YAPMAK HİZMETLERDE RİSKİ AZALTACAK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yerli para birimleri kullanılarak işlem yapılmasının ihracat ve ithalatta bankacılık hizmetleri konusundaki riskleri azaltacağını söyledi.
Putin "İki taraf da karşılıklı işlemlerde yerli para birimlerinin kullanılması konusuyla ilgilendiğini doğruladı" dedi.
‘TİCARET HACMİMİZ REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK'
Rus lider ikili ilişkilerin siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında karşılıklı güvene dayalı olduğunu ifade etti.
Rusya ile Çin liderleri arasındaki görüşme, ABD'nin arttırdığı gümrük vergileri nedeniyle ‘ticaret savaşı' olarak adlandırılan ve doların değerinin önemli ölçüde yükseldiği bir dönemde geldi.
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