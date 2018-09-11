Şi, Rusya'dan seslendi: Korumacılık politikalarına karşı güçlerimizi birleştirelim

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vladivostok'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Moskova ve Pekin'in ekonomide korumacılık politikalarına ve uluslararası sorunlara tek taraflı yaklaşımlara karşı güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Şi, iki ülkenin, korumacılık politikaları ve uluslararası sorunlara tek taraflı yaklaşımlara karşı güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Şi, giderek öngörülemez hal alan jeopolitik ortamda Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

PUTİN: YERLİ PARA BİRİMLERİYLE İŞLEM YAPMAK HİZMETLERDE RİSKİ AZALTACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yerli para birimleri kullanılarak işlem yapılmasının ihracat ve ithalatta bankacılık hizmetleri konusundaki riskleri azaltacağını söyledi.

Putin "İki taraf da karşılıklı işlemlerde yerli para birimlerinin kullanılması konusuyla ilgilendiğini doğruladı" dedi.

‘TİCARET HACMİMİZ REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK'

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıl sonuna kadar 100 milyar dolara çıkararak bir rekora imza atmak istediklerini belirtti ve "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında neredeyse üçte bir oranında arttı ve 50 milyar dolara ulaştı. Bu bağlamda yıl sonuna kadar 100 milyar dolarlık rekor ticaret hacmine ulaşmayı ummak için dayanağımız var" dedi.

Rus lider ikili ilişkilerin siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında karşılıklı güvene dayalı olduğunu ifade etti.

Rusya ile Çin liderleri arasındaki görüşme, ABD'nin arttırdığı gümrük vergileri nedeniyle ‘ticaret savaşı' olarak adlandırılan ve doların değerinin önemli ölçüde yükseldiği bir dönemde geldi.