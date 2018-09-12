Putin: Skripal olayı şüphelilerini bulduk, kim olduklarını biliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz savcıların, Skripal olayıyla ilişkili olarak suçlama yönelttiği Rus şüphelileri bulduklarını, bu kişilerin 'hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı olmadığını' söyledi.

Rusya lideri Putin'e, mart ayında İngiltere'de bir çeşit sinir gazıyla zehirlendiği söylenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerle ilişkili olarak suçlama yöneltilen ve isimleri Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklanan kişiler hakkında bir işlem yapıp yapmadıkları soruldu.

Rus lider, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun bir oturumunda yöneltilen bu soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişilerin nasıl insanlar olduğuna elbette baktık. Kim olduklarını biliyoruz, onları bulduk. Umarım, kendileri ortaya çıkıp kendilerini anlatır. Bu herkes için daha iyi olurdu. İnanın bana, bu insanların hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı yok."

Putin ayrıca bu kişilerin, iddia edildiğinin aksine askeri istihbaratçı olmadığını, sıradan siviller olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İngiliz savcılar geçen hafta, Skripal vakası hakkında Petrov ve Boşirov isimli iki Rus vatandaşına suçlama yöneltmişti. İngiliz Başbakan Theresa May bu kişilerin Rus askeri istihbarat çalışanları olduğunu iddia etmişti. Skripal vakasının zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleriyse İngiliz gazetelerinde geniş yer bulmuştu.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.

Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.