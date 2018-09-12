Rus Senatör: Suriye ordusu, Batı koalisyonunun saldırganlığına yanıt verme hakkına sahip

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabbarov, Batı koalisyonunun saldırması durumunda Suriye ordusunun füzeleri ve bu füzeleri taşıyan araçları vurma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Eğer saldırı Rus birlikleri etkilerse yanıt gecikmeyecek” dedi.

Cabbarov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinin, Beyaz Miğferler'in militanlarla birlikte İdlib'de mizansen çekimlerine katılan kişilere karşı klor bazlı gerçek zehirleyici madde kullanmaya ve daha sonra Suriye ordusunu kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamaya hazırlandığı açıklamasını değerlendirdi.

Rus Senatör, "Beyaz Miğferler'i yöneten ABD ve İngiltere, Suriye yönetimine karşı geniş çaplı provokasyona devam ederek mutlak sinizm sergiliyor. Üstelik her şey belgelendi, çekimlerin yapılması da bu amaçla sığınmacı kampından çocukların kaçırılması da" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu konuda söyleyebileceğini söylediğini kaydeden Cabbarov, Suriye'deki provokasyon konusunun Birleşmiş Milletler düzeyinde değerlendirilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cabbarov, "Batı koalisyonunun saldırması durumunda Suriye ordusu ateş açarak füzeleri ve bu taşıyıcılarını vurma hakkına sahip. Eğer Batı güçlerinin füze saldırısı, Rus ordu birliklerinin bulunduğu bölgeleri hedef alırsa misilleme gecikmeyecek. Batı koalisyonu bu konuda uyarıldı" dedi.