Rus Senatör: Suriye ordusu, Batı koalisyonunun saldırganlığına yanıt verme hakkına sahip

Rus Senatör, "Beyaz Miğferler'i yöneten ABD ve İngiltere, Suriye yönetimine karşı geniş çaplı provokasyona devam ederek mutlak sinizm sergiliyor. Üstelik her şey belgelendi, çekimlerin yapılması da bu amaçla sığınmacı kampından çocukların kaçırılması da" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın bu konuda söyleyebileceğini söylediğini kaydeden Cabbarov, Suriye'deki provokasyon konusunun Birleşmiş Milletler düzeyinde değerlendirilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Cabbarov, "Batı koalisyonunun saldırması durumunda Suriye ordusu ateş açarak füzeleri ve bu taşıyıcılarını vurma hakkına sahip. Eğer Batı güçlerinin füze saldırısı, Rus ordu birliklerinin bulunduğu bölgeleri hedef alırsa misilleme gecikmeyecek. Batı koalisyonu bu konuda uyarıldı" dedi.
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