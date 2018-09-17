Kayıt
21:38 17 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan ile Putin, Soçi'de İdlib zirvesinin ardından basın toplantısında

    Türkiye ile Rusya uzlaştı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak

    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 165

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'deki İdlib zirvesinin ardından 'silahsız bölge' anlaşması açıkladı.

    Soçi'de İdlib için Putin-Eroğan zirvesi
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık
    Soçi'de Suriye konulu gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    'İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİP GÜÇLENİYOR'

    "Kıymetli dostum Putin'le bu yıl dördüncü kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerektiğinde telefonla fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz gelişip güçleniyor. Ticaret hacmimizdeki gelişme sürüyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 33 bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Ümit Bektas
    'Erdoğan, İdlib operasyonunun ertelenmesi koşuluyla Putin'e tavizler verebilir'
    'İDLİB KONUSUNDA MUTABIKIZ'

    "Suriye konusunu Tahran'da ele almıştık. Bugün Tahran'da vardığımız mutabakatı nasıl hayata geçireceğimizi konuşma fırsatı bulduk. İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak konusunda mutabıkız."

    'MUHALİFLER BULUNDUKLARI ALANDA KALACAK'

    "Muhalifler ve rejim arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. Muhalifler bulundukları alanda kalacak. Radikal grupların söz konusu bölgede faaliyet göstermemesini birlikte sağlayacağız."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan ve Putin, Soçi'de İdlib'i görüştü
    'EN BÜYÜK TEHDİT PYD VE YPG'

    "Bu kararla büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Bu görüşmemizde ayrıca Suriye'de varlık gösteren teröristlerin İdlib'de sınırlı olmadığının altını çizdik. PYD ve YPG Suriye'nin geleceğine yönelik en büyük tehdittir. Bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bu yönde adım attık."

    'KOORDİNELİ DEVRİYE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

    "Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek."

    Etiketler:
    basın toplantısı, açıklama, görüşme, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çorbanın 1.5 liraya satıldığı lokantada zam yok
    Çorbanın 1.5 liraya satıldığı lokantada zam yok
    Karikatür
    Stoltenberg: Rusya'nın siber saldırılarına karşılık vermeye hazırız
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet