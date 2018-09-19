Putin, Merkel'e Erdoğan'la yaptığı İdlib anlaşmasını anlattı

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü.

Alman tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Putin, 17 Eylül'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları zirvede varılan İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili Rus-Türk anlaşması hakkında Merkel'e bilgi verdi.

UKRAYNA'DA ÇÖZÜM İÇİN İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

İkilinin gündeminde Ukrayna'daki durum da vardı.

Taraflar, Normandiya formatı da dahil olmak üzere Ukrayna krizinin çözümü için işbirliğini sürdürme niyetlerini dile getirdi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesinin ardından oluşan durumdan duyduğu endişeyi ifade eden Putin, 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmasının hükümlerinin tamamen yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre Putin ve Merkel, küresel finans piyasalarındaki negatif eğilimlerin önlenmesiyle ilgili bazı konuları da ele aldı.