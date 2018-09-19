Moskova: Türkiye ile ekimde vizelerin kolaylaştırılması görüşmeleri gerçekleştirilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerin ekim ayında Moskova'da yapılacağını duyurdu.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Rusya ile işadamları ve resmi pasaportlara vizenin kalkması konusunda anlaştık

Rus basınına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı İvanov, "Ekimde Rusya ile Türkiye arasında konsolosluk görüşmeleri yapılacak, bu görüşmelerde vizelerin kolaylaştırılması konusu ele alınacak'' dedi.

UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE

İvanov ''Konuyla ilgili çalışmalarımız bitmedi, devam ediyor" diye ekledi.

GÖRÜŞME MEKANİZMASI AŞAMASINDA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, ağustos ayındaki buluşmalarında, vizelerin belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için kolaylaştırılması yönünde görüşme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.