Moskova: Türkiye ile ekimde vizelerin kolaylaştırılması görüşmeleri gerçekleştirilecek

Rus basınına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı İvanov, "Ekimde Rusya ile Türkiye arasında konsolosluk görüşmeleri yapılacak, bu görüşmelerde vizelerin kolaylaştırılması konusu ele alınacak'' dedi.
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UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE
İvanov ''Konuyla ilgili çalışmalarımız bitmedi, devam ediyor" diye ekledi.
GÖRÜŞME MEKANİZMASI AŞAMASINDA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, ağustos ayındaki buluşmalarında, vizelerin belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için kolaylaştırılması yönünde görüşme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.
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