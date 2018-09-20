Rus askeri polisi Golan Tepeleri yakınında devriye gezdi

Rus askeri polisi Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi temsilcileriyle birlikte El Kuneytra ve silahsızlaştırılmış bölgedeki boşaltılan yerleşim birimlerinde devriye gezdi. Devriye yapılan en uç nokta Golan Tepeleri sınırındaki Rafid kentiydi.

© Sputnik / Musa Salgereev / NewsTeam Suriye'deki görevlerini başarıyla tamamlayan 100 Rus askeri polis evlerine döndü

Suriye'deki Rus askeri polisi ve ateşkesi izleme merkezinden temsilciler, El Kuneytra ve silahsızlaştırılmış bölgedeki boşaltılan yerleşim birimlerini denetledi.

BM ile varılan anlaşma çerçevesinde devriye yapılan en uç nokta Golan Tepeleri sınırındaki Rafid kenti oldu.

Devriye sırasında tadilat ekiplerinin güvenliği sağlandı, okullar, hastaneler, Rus askeri polisi noktaları, militan ve sivillerin kayıt merkezleri ziyaret edildi.

SİLAHSIZLAŞTIRILMIŞ BÖLGENİN GÜNEYİ DENETLENDİ

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutan yardımcısı Sergey Kuralenko, silahsızlaştırılmış bölgenin güneyinde denetim yapıldığını, Maariya yerleşim biriminin tamamının denetlendiğini kaydetti.

Kuralenko, BM güçlerinin Golan Tepeleri boyunca denetlemesi gerektiği bölgedeki tüm noktaları denetlediklerini söyledi.

© REUTERS / Ammar Awad Rusya, Golan Tepeleri’nde 4 askeri polis noktası kurdu

Kuralenko "Rus askeri polisinin ardından BM güçlerinin geleceğinden eminim. Altı yıldan fazladır buralarda BM güçleri yoktu. İnsanlar burada sadece Suriye ve Rusya'nın bayrağını görüyor. Bizim çalışmalarımızın BM güçlerinin silahsızlaştırılmış bölgenin orta kısımlarındaki görevlerini gerçekleştirmesini sağlamasını umuyoruz. Biz Rafid, Afra, Maariya bölgelerinde işlerimizi bitirdikten sonra BM'nin güzergahı üzerinden ilerledik" dedi.

Kuralenko, Rus askeri polisinin çalışmalarının silasızlaştırılmış bölge ve yakınlarında istikrarı sağladığını belirtti.