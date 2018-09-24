Rus senatör: Liberman, Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilere önem vermiyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'de içinde 15 mürettebatıyla birlikte düşürülen İl-20 uçağının sorumluluğunun Şam'a ait olduğu iddia ederek "Bu soruşturmada ulaşılan bir olasılık değil, gerçek" ifadelesini kullanmıştı. Liberman, Rusya ile medya üzerinden büyük tartışmalara girmeyeceklerini ifade etti.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklamada bulunan Rus senatör Puşkov "İsrail Savunma Bakanı (Avigdor) Liberman'ın hiçbir üzüntü içermeyen sert açıklamasından, kendisinin sadece Rusya ile ilişkilerin düzeyine önem vermediği, ayrıca bu konuda küçük de olsa şüphemiz kalmamasını istediği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Судя по жесткому заявлению министра обороны Израиля Либермана, в котором нет ни тени сожаления, он не только «не ценит уровень отношений с Россией», как предположило наше Минобороны, но и хочет, чтобы у нас не осталось в этом ни малейших сомнений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 23, 2018

​İsrail uçakları Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirirken Rus İl-20 uçağı radardan kaybolmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra uçağın Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirilerek vurulmasına neden olunduğu açıklamasını yapmıştı. Olayla ilgili inceleme gerçekleştiren Rusya sorumlunun İsrail olduğunu açıkladı. Ancak İsrail, uçağın düşürülmesi ile bir ilgisi olmadığını iddia ediyor.