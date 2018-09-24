Rus senatör'den 'Suriye'deki Hmeymim üssü üzerinde uçuşa yasak bölge kurulmalı' önerisi

'İZİNSİZ NESNELERİ KOŞULSUZ OLARAK İMHA ETMELİYİZ'
Bondarev, "Uçuşa yasak bölge oluşturmamız ve Hmeymim üssünün hava sahasında görülen herhangi bir izinsiz nesnenin koşulsuz olarak imha edileceğini kamuoyuna duyurmamız gerekiyor" dedi.
Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri hakkında Rusya'ya ve Suriye'deki Rus birliklere 1-2 dakika önce değil, 2-3 gün önce bildirimde bulunulması konusunda uyarı yapılması gerektiğini de düşünen Rus senatör, aksi takdirde Hmeymim üzerindeki Rusya ile mutabık kalınmayan her türlü aracı imha edeceklerini ve aidiyeti belirsiz uçan nesnelerin kaybından sorumlu olmayacaklarını vurguladı.
Bondarev, bu hamlenin her şeyi yapma hakkını kendinde gören ülkeleri 'sakinleştireceğinin' altını çizdi.
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