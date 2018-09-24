Rus senatör'den 'Suriye'deki Hmeymim üssü üzerinde uçuşa yasak bölge kurulmalı' önerisi

Basın mensuplarının İl-20 vakası sonrası alınacak önlemlerle ilgili sorularını yanıtlayan Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Hmeymim üssünün bulunduğu alanda uçuşa yasak bölge kurulmasını önererek bu adımın benzer vakaların yaşanmasının önüne geçeceğini kaydetti.

'İZİNSİZ NESNELERİ KOŞULSUZ OLARAK İMHA ETMELİYİZ'

Bondarev, "Uçuşa yasak bölge oluşturmamız ve Hmeymim üssünün hava sahasında görülen herhangi bir izinsiz nesnenin koşulsuz olarak imha edileceğini kamuoyuna duyurmamız gerekiyor" dedi.

Sputnik Rusya’nın Suriye’deki üsleri otomasyonlu kontrol sistemleri ile donatılacak

Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri hakkında Rusya'ya ve Suriye'deki Rus birliklere 1-2 dakika önce değil, 2-3 gün önce bildirimde bulunulması konusunda uyarı yapılması gerektiğini de düşünen Rus senatör, aksi takdirde Hmeymim üzerindeki Rusya ile mutabık kalınmayan her türlü aracı imha edeceklerini ve aidiyeti belirsiz uçan nesnelerin kaybından sorumlu olmayacaklarını vurguladı.

Bondarev, bu hamlenin her şeyi yapma hakkını kendinde gören ülkeleri 'sakinleştireceğinin' altını çizdi.