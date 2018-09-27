Lavrov: Kuzey Kore’ye tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca iki Kore’nin ortak projelerini BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesinden çıkarılmasını teklif etti.

© Flickr / Roman Harak Kuzey Kore'den ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için uluslararası hukuk sistemi kurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılması konusunun ele alındığı toplantıda konuşan Lavrov, “Kuzey Kore ve diğer ülkelere yönelik ABD ve bazı müttefikleri tarafından BM Güvenlik Konseyi yaptırımları bypass geçilerek veya onlara eklenerek uygulanan otonom veya ikincil yaptırımlar daha fazla reddediliyor. Bu tür yaptırımlar uygulayan ülkeleri, bu uygulamalardan vazgeçmeye bir kez daha çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pyongyang’ın nükleer silahtan vazgeçme yönünde ilerlediği sürece bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların düzenli gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “BM Güvenlik Konseyi kararlarında, politik yolda ilerlenmesi durumunda yaptırımların gözden geçirilmesine izin veriliyor. Panmunjom ve Pyongyang deklarasyonlarında, taraflar ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesine olan ilgilerini teyit etti. Gelin, BM Güvenlik Konseyi’nin 1718 sayılı komitesinde, Pyongyang ve Seul’un anlaştığı ortak işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi için yaptırım listesinden çıkarılma başvurularının incelenmesi için özel koşulları oluşturmayı düşünelim”

'TÜM ÜLKELERLE YAKIN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Kore Yarımadası’nda barış, istikrar ve kapsamlı çözümün sağlanması amacıyla ilgili tüm ülkelerle yakın işbirliğine hazır olduklarını teyit eden Lavrov, “Kuzey Kore’nin aşamalı silahsızlanma yönündeki adımlara paralel olarak yaptırımların zayıflatılması gerekiyor. Eyleme eylemle yanıt verilmeli” diye kaydetti.

Yarımadadaki durum iyiye giderken Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların sertleştirilmesini mantıksız gördüklerini dile getiren Lavrov, “Pyongyang’ın bölgedeki durumun normalleşmesi yönünde sergilediği pozitif eylemler ve işbirliğine hazır olması fonunda Batı partnerlerimizin Kuzey Kore’ye karşı baskıyı artırma politikası zamansız görünüyor” dedi.