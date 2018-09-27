Lavrov: Kuzey Kore’ye tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli

Pyongyang’ın nükleer silahtan vazgeçme yönünde ilerlediği sürece bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların düzenli gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “BM Güvenlik Konseyi kararlarında, politik yolda ilerlenmesi durumunda yaptırımların gözden geçirilmesine izin veriliyor. Panmunjom ve Pyongyang deklarasyonlarında, taraflar ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesine olan ilgilerini teyit etti. Gelin, BM Güvenlik Konseyi’nin 1718 sayılı komitesinde, Pyongyang ve Seul’un anlaştığı ortak işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi için yaptırım listesinden çıkarılma başvurularının incelenmesi için özel koşulları oluşturmayı düşünelim”
'TÜM ÜLKELERLE YAKIN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Yarımadadaki durum iyiye giderken Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların sertleştirilmesini mantıksız gördüklerini dile getiren Lavrov, “Pyongyang’ın bölgedeki durumun normalleşmesi yönünde sergilediği pozitif eylemler ve işbirliğine hazır olması fonunda Batı partnerlerimizin Kuzey Kore’ye karşı baskıyı artırma politikası zamansız görünüyor” dedi.
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