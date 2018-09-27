Rusya: İdlib’de insani koridorlar ne kadar erken açılsa o kadar iyi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib’de daha fazla insani koridorların açılması için sürekli olarak Türk ve İranlı partnerlerle görüştüklerini belirtti.

© Sputnik / Basel Shartouh Onlarca aile Ebu Duhur insani koridorunu kullanarak İdlib’den çıktı

Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin İdlib’de daha fazla insani koridorların açılıp açılmayacağını sorusuna yanıt olarak şunu dedi: “Sanırım bu konu değerlendiriliyor. Sürekli temaslarımız var. Şimdi New York’ta bakanlarımız görüştü. 3 garantör ülkeyi kastediyorum. Elbette, tüm bu konular tartışılıyor. Sanırım bu, Türk partnerlerimiz dahil herkesin ne kadar hazır olduğuna bağlı”.

Rus diplomat, insani koridorların ne zaman açılabileceği sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ne kadar erken o kadar iyi."