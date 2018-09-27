Rusya: İdlib’de insani koridorlar ne kadar erken açılsa o kadar iyi

Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin İdlib’de daha fazla insani koridorların açılıp açılmayacağını sorusuna yanıt olarak şunu dedi: “Sanırım bu konu değerlendiriliyor. Sürekli temaslarımız var. Şimdi New York’ta bakanlarımız görüştü. 3 garantör ülkeyi kastediyorum. Elbette, tüm bu konular tartışılıyor. Sanırım bu, Türk partnerlerimiz dahil herkesin ne kadar hazır olduğuna bağlı”.
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Rus diplomat, insani koridorların ne zaman açılabileceği sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ne kadar erken o kadar iyi."
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