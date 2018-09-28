Lavrov: Suriye’ye S-300 sevkiyatı başladı

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “S-300’ler Suriye’ye gelmeye başladı” dedi.

Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.

Şoygu İsrail ordusunun saldırıdan Rusya'yı sadece 1 dakika önce haberdar ettiğini ve savaş uçaklarının yeri konusunda Rusya'ya doğru bilgi vermediğini belirtmişti.

Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun yükselmesini önlemek için Suriye'ye S-300'lerin tedarikinden kaçınıyordu.