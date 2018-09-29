Rusya, ticari temsilciliğine gerçekleşen saldırıyla ilgili Ukrayna'ya protesto notası gönderdi

Ukrayna Büyükelçiliği Danışman Yardımcısı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine Kiev'deki Rus ticaret temsilciliğine düzenlenen saldırıyla ilgili protesto notası verildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, daha önce yaptığı açıklamada, milliyetçi radikal grupların Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonlarına karşı çirkin saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.

Kiev'deki saldırıda kimliği belirsiz bir grup, kurumun binalarına sis bombası attı, binanın girişine hakaret içeren yazılar bıraktı. Ayrıca ticaret misyonunun dışına park eden diplomatlara ait araçlara zarar verildi.

Dışişleri Bakanlığı diplomatların şans eseri zarar görmediğini belirtti. Bakanlık ayrıca Kiev'den saldırıyı açıkça kınamasını beklediğini söyledi.