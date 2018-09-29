'Skripal, MI6'ya görünmez mürekkeple bilgi aktardı'

İngiltere'nin Salisbury kentinde Noviçok adlı maddeyle zehirlenen ve Rusya'da vatana ihanetten suçlanan eski Rus ajan Sergey Skripral'in bir dönem görev yaptığı İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'ya görünmez mürekkep yardımıyla bilgi aktardığı ifade edildi.

© AFP 2018 / AFP ‘Skripal 4 NATO ülkesinin istihbarat ajansı için çalışıyordu' iddiası

BBC muhabiri Mark Urban, Skripal'le röportajlarına yer verdiği 'Skripal Files' adlı bir kitap yayınladı.

Daily Mail'in kitaptan aktardığına göre Urban, Soğuk Savaş'tan sonra casusların yaşamlarını anlattığı kitabı için Skripal'le geçen yıl birçok kez bir araya geldi. Urban, Salisbury'deki vakanın ardından Skripal'le yaptığı röportajları ayrı kitapta yayınlamaya karar verdi.

Urban'ın kitapta anlattıklarına göre MI6 ajanı Richard Bengell, 1990'ların başında Madrid'de Skripal'le görüştü ve bir süre arkadaşlık ettikten sonra ona İngiliz hükümetiyle çalışmayı önerdi.

Rusya'nın İspanya Büyükelçiliği'nde görev yaptığı sırada Bengell'le yaptığı her görüşme için birkaç bin dolar alan Skripal, Moskova'ya döndü ve ikili farklı iletişim yolları arayışı içine girdi.

Urban'ın aktardığına göre Skripal, Moskova'ya döndükten kitaplar yardımıyla MI6'ya iki kez bilgi verdi.

Bunların ilki 1997 yılında gerçekleşti. Alicante'ye giden eşi ve kızıyla Bengell'e Rus edebiyatından bir kitap gönderen Skripal, görünmez mürekkeple yazdığı mesajın MI6'ya ulaşmasını sağladı.

Skripal, 1998 yılında eşi Malaga'ya gittiğinde de benzer bir yolla MI6'ya bilgi servis etti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.