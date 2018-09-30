Rus senatörden, 'Rusya'yı denizden ablukaya alırız' diyen ABD'li bakana yanıt

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD İçişleri Bakanı Zinke, Rusya'yı Ortadoğu'ya (?!) enerji kaynaklarını sağlama niyetiyle suçladı ve bizi deniz ablukasıyla suçladı. Bunun tam bir saçmalık olmasının dışında, Rusya'nın ABD tarafından ablukası, uluslararası hukuka göre savaşın ilanına eşdeğer" dedi.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2018

​Rus Senatör, "Bazen konuşmaktansa çiğnemek daha iyi" diye ekledi.

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya'nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukasını organize edebileceklerini açıklamıştı.