Klintseviç: ABD'nin Rusya'ya deniz ablukası skandala yol açar

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Klintseviç, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin, Rus enerji kaynaklarının Ortadoğu ülkelerine ulaşmasını engellemek için Rusya'ya denizden abluka uygulayabilecekleri açıklamasını değerlendirdi.

© REUTERS / Kevin Lamarque ABD İçişleri Bakanı Zinke: Rusya'yı denizden kapatabiliriz

Klintseviç, "Rusya, kusura bakmayın ama Honduras değil. Bunu görmezden gelemezsiniz. Güçlü Rus Donanması varken abluka girişimi büyük skandalla sonuçlanabilir. Bu skandala ne ABD ne de Rusya'nın ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Washington'ın bu açıklamalarıyla, Ortadoğu'ya enerji kaynaklarının sağlanması konusunda Rusya'yla müzakereleri başlatmaya çalıştığı tahmininde bulunan Rus senatör, "Ama bu tür açıklamaların, Rusya'ya baskı çabalarının sonucu iyi olmaz ve Washington'da bunu net biçimde anlamaları gerekiyor" dedi.