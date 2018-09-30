Klintseviç: ABD'nin Rusya'ya deniz ablukası skandala yol açar

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Klintseviç, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin, Rus enerji kaynaklarının Ortadoğu ülkelerine ulaşmasını engellemek için Rusya'ya denizden abluka uygulayabilecekleri açıklamasını değerlendirdi.
Washington'ın bu açıklamalarıyla, Ortadoğu'ya enerji kaynaklarının sağlanması konusunda Rusya'yla müzakereleri başlatmaya çalıştığı tahmininde bulunan Rus senatör, "Ama bu tür açıklamaların, Rusya'ya baskı çabalarının sonucu iyi olmaz ve Washington'da bunu net biçimde anlamaları gerekiyor" dedi.
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