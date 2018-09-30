Kabulov: ABD Afganistan'da kalışının 'ahlaki ve siyasi meşruiyetini' kaybetti

Zamir Kabulov, “ABD’nin Afganistan'daki varlığı, bölgedeki durumu daha da kötüleştirdi ve bir çözüme yol açmadı, bu nedenle Amerikalılar, orada kalmanın ‘ahlaki ve siyasi meşruiyetini' kaybettiler” dedi.

Amerikan varlığının sorunu çözmediği, tersine giderek ağırlaştırdığını ve bu nedenle ayrılma zamanının geldiğini ifade eden Kabulov, “Afganistan'daki Amerikalıların ve diğer Batılıların 17 yıllık kalışlarının iyi bilinen üzücü sonuçlarını değerlendirmek… Sonuç, kendini gösteriyor. İyi bir şey getirmedi, ancak tehdidi yeniden canlandırdı ve bu tehdit öncelikle ABD'ye değil, bölge ülkelerinedir” dedi.

Kabulov, Rusya ile ABD arasında Afganistan konusunda bir diyalog olduğunu, ancak bunun işbirliği olarak adlandırılamayacağını da sözlerine ekledi.