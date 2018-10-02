Rusya Federal Uzay Ajansı: Elon Musk, Rusya'yı pazardan çıkarmak için roket fırlatma araçlarını Pentagon'a ucuza satıyor

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Elon Musk'a dolandırıcılık davası

Rus Birinci Kanal'a demeç veren Rogozin, "Musk'ın Falcon roket fırlatma aracını Pentagon'a ne fiyattan sattığına ve bunun piyasadaki fiyatının ne olduğuna bakarsanız, bunun bir damping olduğunu görürsünüz. Rusya'yı pazarın dışına çıkarmak için bu araçları 40-50 milyon dolara, bazen 50-60 milyon dolara satıyor" dedi.

'RUSYA, BU KOŞULLARDA REKABET EDEMEZ'

Bunun karşılığında Pentagon'un Musk'a her bir fırlatma için ortalama 150 milyon dolar ödediğini kaydeden Rogozin, "Musk'ın pazarda daha ucuz ürünler sunabilmesi için kendisine fazladan ödeme yapıldığını görüyorsunuz. Rusya'nın bu koşullarda rekabet edemeyeceği aşikar. Ulusal çıkarlarımız nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 3-4 kat daha fazla ücret talep edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Bu arada Rogozin, ABD'nin Rus savunma sanayii ürünlerine yönelik yaptırımlarının işe yaramayacağını söyledi.

Savunma sanayii ürünlerinin yerli bileşenlerden üretildiğini belirten Rogozin, Rusya ve ABD'nin uzay sektöründe karşılıklı olarak bağımlı olduğunun altını çizdi.