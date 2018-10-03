Putin Rusya’nın gaz projelerini değerlendirdi: Hayat, bizi bu tür planları uygulamaya geçirmeye zorlayacak

Putin, “Avrupa’ya yaptığımız doğalgaz sevkiyatlarının hacmi giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl bu hacim yaklaşık 194 milyar metreküpe ulaşmışken, bu yılsa 200 milyar metreküpü, belki de daha fazlasını bulacak. Neredeyse tüm altyapısal imkânlarımız tam kapasite çalışır durumda, Türkiye’ye giden ‘Mavi Akım’, ‘Kuzey Akımı-1’ (hatları) tam kapasite çalışıyor, ‘Yamal-Avrupa’ hattının doluluk oranı da yüzde 100’e yaklaşmış durumda, diğer yandan artan bir ihtiyaç var. Hayat bizi bu tür projeleri uygulamaya geçirmek zorunda bırakacak” diye konuştu.
Moskova'da bugün başlayan Rus Enerji Haftası forumu, cumartesine kadar devam edecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)