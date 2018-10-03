Putin Rusya’nın gaz projelerini değerlendirdi: Hayat, bizi bu tür planları uygulamaya geçirmeye zorlayacak

© AP Photo / Murad Sezer ABD'nin baskısına rağmen Rusya, gaz ihracatında yeni rekorlar kırıyor

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumunun ana oturumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı tüketicilere tedarik edilen Rus gazının hacimlerindeki artışa dikkat çekti.

Putin, “Avrupa’ya yaptığımız doğalgaz sevkiyatlarının hacmi giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl bu hacim yaklaşık 194 milyar metreküpe ulaşmışken, bu yılsa 200 milyar metreküpü, belki de daha fazlasını bulacak. Neredeyse tüm altyapısal imkânlarımız tam kapasite çalışır durumda, Türkiye’ye giden ‘Mavi Akım’, ‘Kuzey Akımı-1’ (hatları) tam kapasite çalışıyor, ‘Yamal-Avrupa’ hattının doluluk oranı da yüzde 100’e yaklaşmış durumda, diğer yandan artan bir ihtiyaç var. Hayat bizi bu tür projeleri uygulamaya geçirmek zorunda bırakacak” diye konuştu.

Moskova'da bugün başlayan Rus Enerji Haftası forumu, cumartesine kadar devam edecek.