Putin, çok tartışılan emeklilik reformunu onayladı

Kıdem süresi kadınlarda 37, erkeklerde 45 yıla ulaştığında da 2 yıl daha erken emekli olunabilecek. Çok çocuklu anneler de daha erken emekli olabilecek. Buna göre kıdem süresi en az 15 yıl olmak kaydıyla 3 çocuklu anneler 57, 4 çocuklu anneler 56, 5 ve daha fazla çocuğu olan anneler de erken emeklilik imkanından yararlanacak. 2019-2020 yıllarında emekli olmak isteyenler de 6 ay erken emekli olabilecek.
Emeklilere elektrik, su gibi ev giderlerinin vergilerinde ve toplu taşıma ücretlerinde indirim sağlanacak. Emekli asker, polis ve özel servis görevlileri bu reformdan etkilenmeyecek.
EMEKLİLİK YAŞINDAN ÖNCE İŞTEN ÇIKARANLARA CEZA
Kabul edilen yeni yasaya göre yolsuzlukla mücadele kapsamında elde edilen ve yolsuzluk ihlalleri sonucunda el koyulan varlıkların satışından kazanılan kaynaklar, 2019 yılından itibaren Rusya Emeklilik Fonu'na aktarılacak.
Rusya'da daha önce hükümet tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifi tartışma yaratmış, Putin bu teklifi hafifletme talimatı vermişti.
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