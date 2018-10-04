Putin, çok tartışılan emeklilik reformunu onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, emeklilik yaşının kadınlar için 55’ten 60’a, erkekler için de 60’dan 65’e çıkarılmasına ilişkin emeklilik reformunu onayladı. Putin, ayrıca yolsuzluk ihlalleri sonucunda el koyulan parasal varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu’na devrine de onay verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki hali tartışma yaratan ve tepkilerin ardından değiştirilen emeklilik reformunu onayladı. Yeni yasaya göre emeklilik yaşı kadınlar için 55'ten 60'a, erkeklerden için 60'tan 65'e çıkarıldı. Yasa doğrultusunda bu yıldan itibaren emeklilik yaşı 6 ayda bir uzayacak. Bu süreç 10 yıl sürecek ve 2028'de sona erecek.

Kıdem süresi kadınlarda 37, erkeklerde 45 yıla ulaştığında da 2 yıl daha erken emekli olunabilecek. Çok çocuklu anneler de daha erken emekli olabilecek. Buna göre kıdem süresi en az 15 yıl olmak kaydıyla 3 çocuklu anneler 57, 4 çocuklu anneler 56, 5 ve daha fazla çocuğu olan anneler de erken emeklilik imkanından yararlanacak. 2019-2020 yıllarında emekli olmak isteyenler de 6 ay erken emekli olabilecek.

Emeklilere elektrik, su gibi ev giderlerinin vergilerinde ve toplu taşıma ücretlerinde indirim sağlanacak. Emekli asker, polis ve özel servis görevlileri bu reformdan etkilenmeyecek.

EMEKLİLİK YAŞINDAN ÖNCE İŞTEN ÇIKARANLARA CEZA

© Sputnik / Alexey Malgavko Putin’in emeklilik reformu üzerinde yaptığı düzenlemeler oybirliği ile kabul edildi

Diğer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, emeklilik yaşından 5 yıl kala çalışanlarını işten çıkaran işverenlere ceza uygulanmasına yönelik düzenlemeyi de onayladı. Bu düzenlemeyi ihlal edenler 200 bin ruble (19 bin TL) para ya da 360 saat zaruri hizmet cezasına çarptırılacak.

Kabul edilen yeni yasaya göre yolsuzlukla mücadele kapsamında elde edilen ve yolsuzluk ihlalleri sonucunda el koyulan varlıkların satışından kazanılan kaynaklar, 2019 yılından itibaren Rusya Emeklilik Fonu'na aktarılacak.

Rusya'da daha önce hükümet tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifi tartışma yaratmış, Putin bu teklifi hafifletme talimatı vermişti.