Zaharova: İngiltere'nin Rus istihbaratına yönelik siber saldırı suçlamaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin küresel siber saldırıların arkasında Rus ajanlarının olduğu iddialarını yalanladı ve suçlamaların Rusya'nın çıkarlarına zarar vermeye yönelik dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu ifade etti.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

İngiltere'nin Rus istihbarat servisi GRU ilgili suçlamalarına ilişkin gazetecilere konuşan Zaharova bu iddialar için "Zengin bir hayal gücünün ürünü" değerlendirmesini yaptı.

Zaharova suçlamaların kayda değer olmadığını ve Rusya'ya karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

RUSYA'NIN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ: SORUMSUZCA AÇIKLAMALAR

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden bir sözcü de Sputnik'e yaptığı açıklamada "İngiltere'nin açıklamaları sorumsuzca. Her zaman olduğu gibi yine kanıta dayanmıyor ve İngiliz hükümetinin Rusya'ya karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası" dedi.

Sözcü, açıklamanın kasıtlı olarak Brüksel'de yapılan ve üye ülkelerin siber güvenlik kuvvetleri kurma planını açıkladığı NATO zirvesi sırasında yayınladığını ekledi.

Sözcü ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın geçen yıl Moskova ziyareti sırasında İngiltere'ye uzman düzeyinde görüşme teklifi gerçekleştirmeyi önerdiğini ancak cevap alınamadığını kaydetti.

Londra daha önce Rus istihbarat servisinin 'neredeyse kesin olarak' İngiltere ve başka ülkelerdeki siyasi kuruluşlara, basın kuruluşlarına ve altyapılara bir dizi siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, GRU'nun yaptığını öne sürdüğü 4 yeni siber saldırının Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ukrayna'nın ulaşım sistemleri ve 2016 ABD Başkanlık Seçimi'ne yönelik olduğunu öne sürmüştü