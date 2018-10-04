Simonyan'dan, ABD’nin ‘RT ve Sputnik’ten uzak durun’ uyarısına ironik cevap: Yoksa başka bir şey okuyamazsınız

Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in bu kuruluşlardan uzak durulması çağrısına ironik bir yanıt verdi. Simonyan bu uyarının sitelerin sevilebileceğinden korkulduğu için yapılmış olabileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen "Eğer bir şey okuyorsanız ve bu şey sizi beklenmedik bir biçimde RT (Russia Today) ya da Sputnik'e götürüyorsa, uyanık olun" uyarısını yaptı.

'AKLINIZ ÇELİNİR, SADECE BİZİ OKUMAYA VE İZLEMEYE BAŞLARSINIZ'

RT ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Nielsen'in Rus basın kuruluşlarıyla ilgili sözlerine cevap olarak, "Aklınız çelinir, sadece bizi okumaya ve izlemeye başlarsınız"ifadelerini kullandı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Rusya'nın suçlanmasına gönderme yapan Simonyan "Hem Salisbury Katedral'i kulesi de çok yakın" ifadesini kullandı.

© Sputnik / Zaharova'dan Sputnik ve RT'ye övgü

Simonyan, İngiltere'nin Salisbury olayıyla ilgili suçladığı ve Rus istihbarat subayı olduğunu iddia ettiği iki Rus vatandaşı olan Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'la yaptığı röportaj yapmıştı. İngiltere'de turist olarak bulunan Petrov ve Boşirov Salisbury Katedrali ve katedralin 123 metrelik kulesini görmeye gittiklerini söylemişti.

ABD, Sputnik ve RT'yi 2016'da gerçekleşen başkanlık seçimlerini etkilemekle suçlamış ve bu bağlamda RT ve Sputnik'in ABD'deki partner şirketi RIA Global LLC'yi Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamına almıştı.