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21:55 04 Ekim 2018
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    Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

    Simonyan'dan, ABD’nin ‘RT ve Sputnik’ten uzak durun’ uyarısına ironik cevap: Yoksa başka bir şey okuyamazsınız

    Sputnik
    Rusya
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    Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in bu kuruluşlardan uzak durulması çağrısına ironik bir yanıt verdi. Simonyan bu uyarının sitelerin sevilebileceğinden korkulduğu için yapılmış olabileceğini söyledi.

    Sputnik
    © Sputnik /
    ABD İç Güvenlik Bakanlığı 'tehlikeye' karşı uyardı: Sputnik ve RT'den uzak durun
    ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen "Eğer bir şey okuyorsanız ve bu şey sizi beklenmedik bir biçimde RT (Russia Today) ya da Sputnik'e götürüyorsa, uyanık olun" uyarısını yaptı.

    'AKLINIZ ÇELİNİR, SADECE BİZİ OKUMAYA VE İZLEMEYE BAŞLARSINIZ'

    RT ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Nielsen'in Rus basın kuruluşlarıyla ilgili sözlerine cevap olarak, "Aklınız çelinir, sadece bizi okumaya ve izlemeye başlarsınız"ifadelerini kullandı.

    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Rusya'nın suçlanmasına gönderme yapan Simonyan "Hem Salisbury Katedral'i kulesi de çok yakın" ifadesini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova'dan Sputnik ve RT'ye övgü
    ABD, SPUTNİK İLE RT'Yİ ' 2016'DA GERÇEKLEŞEN BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ ETKİLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

    Simonyan, İngiltere'nin Salisbury olayıyla ilgili suçladığı ve Rus istihbarat subayı olduğunu iddia ettiği iki Rus vatandaşı olan Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'la yaptığı röportaj yapmıştı. İngiltere'de turist olarak bulunan Petrov ve Boşirov Salisbury Katedrali ve katedralin 123 metrelik kulesini görmeye gittiklerini söylemişti.

    ABD, Sputnik ve RT'yi 2016'da gerçekleşen başkanlık seçimlerini etkilemekle suçlamış ve bu bağlamda RT ve Sputnik'in ABD'deki partner şirketi RIA Global LLC'yi Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamına almıştı.

     

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    Etiketler:
    Simonyan'dan RT ve Sputnik'e yönelen suçlamalara cevap, RIA Global LLC, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA), Sputnik, RT, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Eski Rus ajan Sergey Skripal, Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ruslan Boşirov, Aleksandr Petrov, ABD, Rusya
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