Rus Büyükelçilik, Financial Times'ın ‘hacker saldırısı’ haberindeki çelişkilere dikkat çekti

Gazetenin yayınladığı makalede çelişkili bilgilerin yer aldığına dikkat çeken Rus Büyükelçilik, haberde önce ‘hackerların kanalın IT altyapısının tamamının kontrolünü ele geçirdiğinin' söylendiğini, bununla birlikte kanal çalışanlarının siber saldırı haberini İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan aldıklarının ifade edildiğini belirtti.

Rus diplomatlar, haberde kurumun üst düzey yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı kendileriyle iletişime geçene kadar durumdan haberdar olmadıklarını söylediklerini vurguladı.

'AMAÇ RUSYA'YI SUÇLAMAK'

Açıklamada, "Bu makaledeki bilgiler eleştirilecek kalitede bile değil, fakat yazının alelacele yazıldığı ve mantık ipinin ucunun kaçırıldığı ortada. Başlıca amacınınsa Rusya’yı bir kez daha suçlamak olduğu anlaşılıyor" görüşüne yer verildi.

'İSTİHBARAT SERVİSLERİ SIZDIRIYOR, SORU SORACAK KİMSE BULUNAMIYOR'

© REUTERS / /Lisi Niesner Siber saldırı suçlamalarına rağmen Juncker, Rusya ile diyalogdan yana

Büyükelçiliğin basın sözcüsü, Rus diplomatların genel olarak İngiliz istihbarat servislerinden ‘sızan’ bilgilere dayanılarak yapılan haberleri yorumlamadığını, zira bu tür bilgilerin sorumluluğunu hiç kimsenin üstlenmediğini ve Rusya’ya yönelik suçlamaları hiç kimsenin görüşmek istemediğini belirtti.

'BAŞVURULARA YANIT YOK'

Sözcü, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin bu haberlerle ilgili başvurularına yanıt vermediğinin altını çizdi.

Rus Büyükelçilik, Financial Times’a Moskova’ya yönelik suçlamaların dayandırıldığı gerekçeleri paylaşma çağrısında bulundu.