S-300’lerin Suriye’ye teslimini görüntüleyen yeni bir video yayınlandı

Rus Zvezda televizyonu, S-300 füze savunma sistemlerinin Suriye’ye teslimiyle ilgili yeni bir video yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemlerinin Rus An-124 ‘Ruslan' askeri nakliye uçağından indirilirken görüntülendiği videoyu yayınladı.

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 7, 2018

​Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hava savunma sistemlerini kullanacak olan personelin eğitiminin 3 aya kadar tamamlanacağını ve ardından S-300'lerin suriye ordusunun envanterine alınacağını belirtmişti.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation Netanyahu, Suriye’ye S-300 sevk edilmesinden sonra ilk kez Putin’le görüşecek

17 Eylül'de gerçekleşen olayda uçakta bulunan 15 Rus asker hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yüklemiş, Moskova da Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınacağını ve iki hafta içinde Şam'a S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıklamıştı.