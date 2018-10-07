Rusya’dan Türkiye’ye ‘AKPM’deki durumla ilgili birlikte çalışalım’ önerisi

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la yaptığı görüşmede Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) durumu ele aldı, Rusya ve Türkiye’nin kurumdaki demokratik prensipleri savunmak üzere güçlerini birleştirmesini önerdi.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya’ya geliyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya'da 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı öncesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi.

AKPM için ‘radikallerin yuvası' nitelemesinde bulunan Yıldırım, "Ne yazık ki doğru önerilere yanıt vermiyorlar, dünya ve bölgesel gerçeklikten kopmuş durumdalar" diye konuştu.

Volodin'se ulusal heyetlerin haklarının çiğnenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Konseyi'ne dahil olan ülkelerin eşit haklara sahip oldukları ve eşit oldukları anlaşılmalı" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi'ne üye olan 47 ülkenin tümünü içeren Parlamenter Meclisi'nde ‘ulusal heyeti oy hakkından yoksun bırakan kararın mümkün olduğunu' söyleyen Volodin, şöyle devam etti:

"Bu konuda elbette ki tutumumuz kesin, biz Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin faaliyetlerini düzenleyen tüzük formatlarının Parlamenterler Meclisi için de geçerli olması gerektiği kanısındayız."

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Volodin ayrıca, "Katıldığımız parlamenter yapıların demokrasi prensiplerinin, ulusal heyetlerin haklarının savunulması konusunda ortak tutum alabilmek için çabalarımızı birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

VOLODİN YILDIRIM'I MOSKOVA'YA DAVET ETTİ

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Rusya ve Türkiye arasında üst düzey parlamentolar arası komisyonunun kurulması ile ilgili niyet protokolünün imzalanmasını önererek, böyle bir protokolün tarafların ‘ortak heyet kurmasını' sağlayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı yılsonuna kadar Moskova'yı ziyaret etmeye davet edene Volodin, şöyle konuştu:

"Yapacağınız resmi ziyaret çerçevesinde (üst düzey parlamentolar arası heyetin çalışmalarıyla ilgili) bu anlaşmayı imzalamayı öneriyorum. Böylelikle parlamenterlerimiz arasındaki ilişkilerin inşa edilmesi yönünde ciddi bir adım atılmış olacak."

Rusya ve Türkiye'nin parlamentolar arası ilişkilerinin daha dinamik bir şekilde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Volodin, iki ülke lideri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak çalışmalarının örnek alınması gerektiğini vurguladı.