Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Putin'in talimatıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Rusya Devlet Başkanı ve Rus Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in talimatıyla Stratejik Nükleer Kuvvetleri, 11 Ekim 2018'de bir tatbikat gerçekleştirdi".
© Sputnik / Sergey Guneev
Açıklamada ayrıca, tatbikat sırasında komuta kontrol sisteminin denetiminin yanı sıra savaş eğitimi emirlerinin uygulanmasının güvenilirliğinin test edildiği ifade edildi.
Stratejik Nükleer Kuvvetleri tatbikatına kara, deniz ve hava birimleriyle beraber füze uyarı sistemleri birimlerinin de katıldığı belirtildi.
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