Moskova'da, Ukrayna'da tutuklu Rus gazeteci Vışinskiy'e destek eylemi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 150 gündür Kiev'de tutuklu olan RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy'e destek eylemi düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 150 gündür Kiev'de tutuklu olan Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesindeki RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy'e destek eylemi düzenlendi.

Moskova'da çok sayıda kişi Rossiya Segodnya'nın binası önünde toplanarak Vışinskiy'e destek verdi.

Eylemde "İhanet değil Gerçekler" yazılı pankartlar taşındı. Protestocular havaya balonlar da bıraktı.

Rossiya Segodnya Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Kiselev, "Tek bir eylem sorunu çözmeyecek elbette, bu eylemlerden çok sayıda yapılacak" dedi.

Kiev'in görüşleri yüzünden tutuklanan birini şantaj aracı ve Rusya'da yargılanan teröristlerle takas unsuruna dönüştürdüğünü belirten Kiselev, uluslararası gazetecilik toplumunun tamamının konuyla ilgili kayıtsız kalmamasına güvendiklerini ifade etti.

ABD'Lİ GAZETECİLERE ÇAĞRI

Kiselev, Kiev'e yönelik bu yöndeki baskıların artmasını umduklarını kaydetti ve "Anayasalarında ifade özgürlüğüyle ilgili ilk madde doğrultusunda hareket eden ABD'li meslektaşlarımıza sesleniyorum. Vışinskiy'i koruyun" dedi.

RİA Novosti Ukrayna ofisine 15 Mayıs'ta zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı.

Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 15 yıl hapis cezası riski ile karşı karşıya.